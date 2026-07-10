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Новый iPhone Air 2: все об ультратонком смартфоне от Apple

Новый iPhone Air 2: все об ультратонком смартфоне от Apple

В 2027 году компания Apple собирается выпустить второй смартфон в серии iPhone Air. Первую модель из этой ультратонкой линейки презентовали в 2025 году, одновременно с выходом других моделей из серии iPhone 17.

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