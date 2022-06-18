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Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в пятницу 17 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Нур-Султаном вряд ли возможно.

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