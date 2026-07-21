Очарование без макияжа: 10 звёзд, позволивших себе быть собой. Узнать их трудно

На сцене – всегда при параде. В жизни же они позволяют себе быть самими собой. И это прекрасно. Весь эти артистки показывают, что мало чем отличаются от реальных женщин – кстати, своей настоящей аудитории.
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