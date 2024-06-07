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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент UFC Уайт посетил первый матч финальной серии НБА

Президент UFC Уайт посетил первый матч финальной серии НБА

Встреча между «Бостоном» и «Далласом» прошла в ночь на пятницу, завершившись победой команды из Массачусетса со счетом 107:89.

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