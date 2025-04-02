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Царьград

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Летчики с разбившегося Ту-22М3 госпитализированы

Летчики с разбившегося Ту-22М3 госпитализированы

Из четырех пилотов, успевших катапультироваться, один скончался.Игорь Кобзев, глава Иркутской области, поделился информацией о состоянии экипажа самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Усольском районе.

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