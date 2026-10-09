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Мировое обозрение

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Тайны засекреченного города: Майлуу-Суу и его урановое наследие

Тайны засекреченного города: Майлуу-Суу и его урановое наследие

Главное в тезисах: Секретный статус: Майлуу-Суу, где с 1946 года добывали уран, в документах проходил как «Москва, почтовый ящик 200», а на въезде стоял шлагбаум вплоть до 1968 года.

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