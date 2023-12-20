Праздник Карачуна и зимнее Солнцестояние 21 декабря: волшебные открытки и поздравления Елена ГалицкаяВ преддверии зимних праздников 21 декабря многие из нас сталкиваются с понятием зимнего солнцеворота и переходом времен года.
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