Праздник Карачуна и зимнее Солнцестояние 21 декабря: волшебные открытки и поздравления Елена ГалицкаяВ преддверии зимних праздников 21 декабря многие из нас сталкиваются с понятием зимнего солнцеворота и переходом времен года.