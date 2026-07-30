Депутат Иванов заявил, что Урал защищен от ракет лучше, чем от БПЛА

В субботу, 25 июля, на Среднем Урале была объявлена ракетная опасность. В интервью порталу E1 депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о степени защищённости региона от возможных атак со стороны ВСУ.
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