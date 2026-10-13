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Как польский спутник поможет Европе защититься от космической погоды

Как польский спутник поможет Европе защититься от космической погоды

Европа готовит новый инструмент для борьбы с одной из самых недооценённых угроз современности — космической погодой.

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