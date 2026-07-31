ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему из Краснодара в ДНР Утром 31 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус, .
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ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему из Краснодара в ДНР Утром 31 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус, .
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