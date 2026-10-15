Пассажира сняли с рейса из-за овербукинга — законно ли это и что можно требовать? О том, как действовать в такой ситуации, «Аргументам недели» рассказали руководитель юридического департамента «Слетать.
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