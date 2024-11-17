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Футболист Смолов пообещал вознаграждение за данные об украденных часах

Футболист Смолов пообещал вознаграждение за данные об украденных часах

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в соцсети Instagram* пообещал вознаградить человека, который предоставит ему сведения о часах, украденных в ходе матча 15-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина».

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