Советские запасы не вечны: тысячи старых советских танков "Урал" и "Объект-218" пройдут глубокую модернизацию

Сегодня 29K прочитали Несмотря на все прогнозы предыдущих десятилетий о снижении значимости танков на поле боя и возможности полного отказа от них, эти машины до сих пор остаются ключевой ударной силой сухопутных войск большинства стран мира.
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