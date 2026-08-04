Экс-премьер Израиля пообещал построить ешивы вдоль границ с Египтом и Иорданией

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил RTVI, что в случае возвращения во власть отправит ультраортодоксальных иудеев охранять границу с Иорданией и ЕгиптомБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в специальном интервью RTVI пообещал в случае возвращения во власть отправить ультраортодоксальных иудеев (харедим) охранять границу с Иорданией и Египтом.