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Экс-премьер Израиля пообещал построить ешивы вдоль границ с Египтом и Иорданией

Экс-премьер Израиля пообещал построить ешивы вдоль границ с Египтом и Иорданией

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил RTVI, что в случае возвращения во власть отправит ультраортодоксальных иудеев охранять границу с Иорданией и ЕгиптомБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в специальном интервью RTVI пообещал в случае возвращения во власть отправить ультраортодоксальных иудеев (харедим) охранять границу с Иорданией и Египтом.

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