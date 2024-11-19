Президент Бразилии разозлил Запад одним решением по Украине

Лидеры стран Евросоюза остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20 с целью не уделять большое количество времени украинскому вопросу.
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