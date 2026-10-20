Драма в Рунете: историк Дюков опубликовал научную работу, где документально доказал тесную связь Ленина с австрийскими спецслужбами во время Первой мировой войны.
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- Роджерс опять всё...
- Роджерс опять всё...
- T Роджерс опять всё...
А чё в психушках тоже бывают каникулы? (Кстати ни одна ссылка не открывается)