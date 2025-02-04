Кремль назвал героем погибшего экс-командира «Тигров» Сергея Ефремова

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова в Курской области, назвав его героем.
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