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Ермак: Киев не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией

Ермак: Киев не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией

Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что некоторые партнеры подталкивают Киев к урегулированию конфликта с Россией.

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