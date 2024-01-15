Ермак: Киев не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией

Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявил, что некоторые партнеры подталкивают Киев к урегулированию конфликта с Россией.
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