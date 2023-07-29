Андрей Травников открыл проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023»

«Новосибирская область не раз участвовала в «Архипелаге» – в этом году уже как принимающий регион. «Архипелаг» – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив.
«Новосибирская область не раз участвовала в «Архипелаге» – в этом году уже как принимающий регион. «Архипелаг» – это не просто проект, это целое действо, постоянные изменения, открытия, реагирование на новые идеи, это по-настоящему интенсив.
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