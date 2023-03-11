Польский историк Пяста заявил, что экстренная помощь украинским беженцам превратилась в оплату проживания «всё включено»

Историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста сообщил изданию Mysl Polska, что экстренная помощь украинским беженцам спустя время переросла в спонсорство проживания «всё включено».
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