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Польский историк Пяста заявил, что экстренная помощь украинским беженцам превратилась в оплату проживания «всё включено»

Польский историк Пяста заявил, что экстренная помощь украинским беженцам превратилась в оплату проживания «всё включено»

Историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста сообщил изданию Mysl Polska, что экстренная помощь украинским беженцам спустя время переросла в спонсорство проживания «всё включено».

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