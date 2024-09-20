Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина СаковичКостенко
    А коллеги все не нажруться !Россиянам назвали...
  • Evgenija Palette
    "УСИЛИТЬ" Украину, чтобы созвать Саммит Мира... Только в голове у КЛОУНА может возникнуть такой парадокс... УСИЛИТЬ, ...Зеленский захотел...
  • Дмитрий Фактурович
    Как теперь считать, что самолет сбил ракету или ракела сбила самолет? Я склоняюсь ко второму. Ракета выполнила своё п...Стали известны по...

В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине. Об этом сообщило в пятницу в оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх