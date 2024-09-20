В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине. Об этом сообщило в пятницу в оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).