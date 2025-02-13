Маск заявил, что США заплатили Reuters миллионы за социальный обман

Американский бизнесмен, глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что США при Джо Байдене заплатили миллионы долларов агентству Reuters за социальный обман.
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