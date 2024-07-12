TAC: благотворительность для аутсайдеров, пора закрыть дверь НАТО для Украины

Будни мужчин. Все что нам интересно

Блок НАТО празднует свою 75-ю годовщину в Вашингтоне. Последний саммит прошел так же, как и предыдущие встречи, наполненные нереалистичными обещаниями, самодовольными прогнозами и лицемерными предупреждениями.