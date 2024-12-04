Врач назвал 10 продуктов, которые обязательно нужно давать ребенку зимой

Специалист советует включать их в рацион ребенка для укрепления иммунитета фото: Getty ImagesО том, что питание детей должно быть полноценным, сбалансированным по составу белков-жиров-углеводов и достаточным количеством витаминов, знают все.
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