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Врач назвал 10 продуктов, которые обязательно нужно давать ребенку зимой

Врач назвал 10 продуктов, которые обязательно нужно давать ребенку зимой

Специалист советует включать их в рацион ребенка для укрепления иммунитета фото: Getty ImagesО том, что питание детей должно быть полноценным, сбалансированным по составу белков-жиров-углеводов и достаточным количеством витаминов, знают все.

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