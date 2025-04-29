Экипажи Т-72Б3М разгромили опорники и технику ВСУ на харьковском направлении

РИА Новости/Сергей Бобылев Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Север" в ходе боевой работы в ночное время уничтожили взводные опорные пункты и боевую технику ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).