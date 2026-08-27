Глава ДНР вручил награды депутатам Госдумы за помощь Донбассу

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Пушилин вручил знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени депутатам Государственной Думы Артему Турову и Артему Бичаеву.
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