Ученые расшифровали самую старую надпись в мире, которой почти 4000 лет

Николай Берлизов

Интересно, конечно, только самые старые надписи в мире всё-таки, подревнее. Египетские иероглифические надписи появляются более пяти тысяч лет назад - около 3200 года до нашей эры, примерно тогда же появляются клинописи Двуречья, около 2800 года до нашей эры - примерно 4900 лет назад, появилась хараппская письменность долины Инда. и все они, что характерно, удостоверены именно надписями. Подревнее ханаанейских.