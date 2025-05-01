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Ученые расшифровали самую старую надпись в мире, которой почти 4000 лет

Ученые расшифровали самую старую надпись в мире, которой почти 4000 лет

Группе археологов из разных стран удалось раскрыть секрет самой древней алфавитной записи, выполненной на пра-ханаанском языке.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Интересно, конечно, только самые старые надписи в мире всё-таки, подревнее. Египетские иероглифические надписи появляются более пяти тысяч лет назад - около 3200 года до нашей эры, примерно тогда же появляются клинописи Двуречья, около 2800 года до нашей эры - примерно 4900 лет назад, появилась хараппская письменность долины Инда. и все они, что характерно, удостоверены именно надписями. Подревнее ханаанейских.
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МГ
Малик Гумеров
Иллюзиям нет границ !
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