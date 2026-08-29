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Как определить, стоит ли недвижимость инвестиций: украинский эксперт назвал три критерия

Как определить, стоит ли недвижимость инвестиций: украинский эксперт назвал три критерия

Недвижимость остается одним из наиболее понятных украинскому инвестору инструментов. Однако в 2026 году вопрос уже не сводится к тому, стоит ли вкладываться в этот рынок.

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