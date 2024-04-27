ФАС предупредила производителей стройматериалов об ответственности в случае повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае.
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