Военное обозрение

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«Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ

«Слишком рано говорить о переговорах»: Марк Милли призвал дождаться окончания контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ еще не закончилось, поэтому обсуждать дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине преждевременно.

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