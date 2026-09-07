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Регион 29

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На «Красной Кузнице» завершили реставрацию единственного сохранившегося трамвая Архангельска

На «Красной Кузнице» завершили реставрацию единственного сохранившегося трамвая Архангельска

Вагон КТМ-1 переехал из цеха судоремонтного завода на временную стоянку в Архангельском морском порту.

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