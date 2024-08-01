Сердцу плохо. Врач назвала 3 страшных последствия недосыпания

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти», — рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».
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