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Петербургский дневник

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В Бразилии высказались о невызове зенитовца Дугласа Сантоса

В Бразилии высказались о невызове зенитовца Дугласа Сантоса

Это прокомментировал Родриго Каэтано Исполнительный директор бразильской национальной сборной Родриго Каэтано прокомментировал отсутствие капитана петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном списке национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

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