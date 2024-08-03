В США обеспокоились отсутствием проверок получателей виз

Отчет управления генерального инспектора министерства внутренней безопасности США из которого следует, что три года получателей неэммигрантских виз США вообще не проверяли, опубликовал конгрессмен Эли Крейн (республиканец от Аризоны), сообщает 3 августа сайт The Gateway Pundit.