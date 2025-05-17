Танки Т-72 разгромили автомобильную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи танков Т-72 группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по скоплению живой силы и автомобильной техники ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции, сорвав ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения.
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