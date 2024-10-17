НЕ ХОЧЕШЬ ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ? ИЗМЕНИ СВОИ ПРИВЫЧКИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО…

Автор диетолог-нутрициолог Вера Бовть (информация подтверждена онкологами). С первого взгляда кажется сложным изменить свои привычки, но ведь главное - сделать первый шаг! Распечатайте список, повесьте на холодильник, и внедряйте в свою жизнь по 1-2 пункта, постепенно.