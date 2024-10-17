Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 846 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Соблюсти все эти правила и сдохнуть от рака!НЕ ХОЧЕШЬ ЗАБОЛЕТ...
  • Аленка 666
    Была этим летом в Башкирии. Очень понравилось, но с погодой не повезло. Да и при всём желании за 2 недели всё посмотр...ПОКРОВ-СЛАВЯНСКИЙ...
  • Аленка 666
    А без стресса прожить вообще невозможноНЕ ХОЧЕШЬ ЗАБОЛЕТ...

НЕ ХОЧЕШЬ ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ? ИЗМЕНИ СВОИ ПРИВЫЧКИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО…

НЕ ХОЧЕШЬ ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ? ИЗМЕНИ СВОИ ПРИВЫЧКИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО…

Автор диетолог-нутрициолог Вера Бовть (информация подтверждена онкологами). С первого взгляда кажется сложным изменить свои привычки, но ведь главное - сделать первый шаг! Распечатайте список, повесьте на холодильник, и внедряйте в свою жизнь по 1-2 пункта, постепенно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аленка 666
А как без дезодорантов? Вонять на весь мир?
Ответить
6 час.
Аленка 666
А без стресса прожить вообще невозможно
Ответить
6 час.
М
ММ
Соблюсти все эти правила и сдохнуть от рака!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх