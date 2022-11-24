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Фиаско Германии, 7 голов Испании, поражения «Спартака» и «Динамо», «Сити» продлил Пепа, мировой рекорд Колесникова, бан Роналду, акция немецкой сборной и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре новая сенсация: Германия влетела Японии (1:2) в стартовом матче. Сборная Германии впервые проиграла на старте двух ЧМ подряд (в России немцы тоже начали с поражения).

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