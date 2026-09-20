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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Потерпи, само всё пройдет»: москвич с угрозой ампутации попал на прием к хирургу-мигранту, и вот что из этого вышло

«Потерпи, само всё пройдет»: москвич с угрозой ампутации попал на прием к хирургу-мигранту, и вот что из этого вышло

Российские поликлиники меняются — причем не только внешне. Постепенно меняется и состав медперсонала.

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Новый комментарий от пользователя
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sylpfide sylpfide

Заболел живот терпела несколько часов  и вечером вызвала скорую помощь, Приехал "врач" - уроженец Азербайджана. Спросил в чем дело, как болит, с моих слов записал, что двигается камень в почке. Сам не обследовал, но диагноз поставил. Предложил отвести в больницу, но с оговоркой, что в стационар не положат и придется мне возвращаться ночью домой, так что лучше оставайтесь дома. Ночь промучилась и пошла утром в госпитальную поликлинику, там работают исключительно русские врачи. Обследовали, взяли анализа, сделали УЗИ - назначили срочную операцию. Боли небыли связаны не с почками, не с камнями в них.