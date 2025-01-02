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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

Гибельные пакетики чая, лечение Альцгеймера и глобальная зеркальная катастрофа

Гибельные пакетики чая, лечение Альцгеймера и глобальная зеркальная катастрофа

1. Опасность пришла, откуда не ждали. Пить чай из пакетиков может быть опасно. Если учёные не нагнетают и не проводят насилие над журналистами, мы в беде (ссылка): Согласно новому исследованию, привычка чаевничать может оказаться опаснее употребления алкоголя.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вот и Макаренко может иногда пользу приносить.
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