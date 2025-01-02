Гибельные пакетики чая, лечение Альцгеймера и глобальная зеркальная катастрофа

1. Опасность пришла, откуда не ждали. Пить чай из пакетиков может быть опасно. Если учёные не нагнетают и не проводят насилие над журналистами, мы в беде (ссылка): Согласно новому исследованию, привычка чаевничать может оказаться опаснее употребления алкоголя.