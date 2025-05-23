Жестко о ВСУ! Бегут с фронта — как крысы с корабля: но Европа готова жечь Украину ещё 4 года

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии. Он указал на массовые случаи бегства военнослужащих с линии фронта, подчеркнув, что увольнение командиров — лишь внешний симптом более масштабных проблем.
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