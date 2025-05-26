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Царьград

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Дроны армии уничтожили 6 солдат ВСУ в Запорожской области: детали операции

Дроны армии уничтожили 6 солдат ВСУ в Запорожской области: детали операции

В Запорожской области, на Ореховском направлении, операторы FPV-дронов 58-й армии успешно уничтожили укреплённый район ВСУ, ликвидировав до шести солдат.

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