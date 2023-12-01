Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 629 подписчиков

Председатель Гаагского суда по Косово: «Если Зеленский совершал преступления, мы его посадим»

Председатель Гаагского суда по Косово: «Если Зеленский совершал преступления, мы его посадим»

Председатель гаагского Специального суда по преступлениям в Косово Екатерина Трендафилова успокоила сепаратистов в Приштине, заверив, что суд не против независимости края и «Армии Освобождения Косово» (UCK).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх