Последние две недели Республика Корея активно работает над тем, чтобы потерять статус самой «дружественной из недружественных» стран.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Последние две недели Республика Корея активно работает над тем, чтобы потерять статус самой «дружественной из недружественных» стран.
Свежие комментарии