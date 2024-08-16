В России оценили масштабы гибели посевов из-за заморозков

В правительстве назначили пересев культур В России в период возвратных заморозков погибло свыше 1,1 миллионов га посевов, однако оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами.
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