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«Матрица» воспевает позитивное стремление жить»

«Матрица» воспевает позитивное стремление жить»

Четвертая «Матрица» содержит всё, чтобы не разочаровать фанатов. Тут есть кунг-фу с зависающими в воздухе бойцами, погони и перестрелки с ловлей пуль пальцами, ожесточенные споры о том, насколько реальна реальность и реальность ли она вообще.

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