«Матрица» воспевает позитивное стремление жить»

Четвертая «Матрица» содержит всё, чтобы не разочаровать фанатов. Тут есть кунг-фу с зависающими в воздухе бойцами, погони и перестрелки с ловлей пуль пальцами, ожесточенные споры о том, насколько реальна реальность и реальность ли она вообще.