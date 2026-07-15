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«У меня нет отчима, это мой отец»: почему Мария Голубкина уверена в родстве с Андреем Мироновым вопреки официальным бумагам

«У меня нет отчима, это мой отец»: почему Мария Голубкина уверена в родстве с Андреем Мироновым вопреки официальным бумагам

Актриса Мария Голубкина в свои 52 года открыто заявляет, что её настоящим биологическим отцом был Андрей Миронов, который официально удочерил её в четырёхлетнем возрасте.

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