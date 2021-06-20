Советник Байдена пригрозил Пекину изоляцией из-за пандемии коронавируса

Политика СегодняПолитикаСоветник Байдена пригрозил Пекину изоляцией из-за пандемии коронавируса Советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Пекин о возможной изоляции.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьandmitryда ничем китай не рискует. Ему надо поставит вопрос о происхождении вируса в США. И больше никого не слушатьАндрей СоловьевМожет лучше салливану провести расследование в американских биолабораториях, которые курирует Пентагон ?Комментировать
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