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Советник Байдена пригрозил Пекину изоляцией из-за пандемии коронавируса

Советник Байдена пригрозил Пекину изоляцией из-за пандемии коронавируса

Советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Пекин о возможной изоляции.

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andmitry
да ничем китай не рискует. Ему надо поставит вопрос о происхождении вируса в США. И больше никого не слушать
Андрей Соловьев
Может лучше салливану провести расследование в американских биолабораториях, которые курирует Пентагон ?

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