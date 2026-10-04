Курский «Авангард» сыграет в Рязани с местной командой

«Авангард» из Курска сыграет пропущенный матч с ФК «Рязань» на выезде. Рязанская команда борется за попадание в тройку лидеров, а у курского клуба нет шансов на повышение.
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