TH: удачливый геймер похвастался покупкой мощного компьютера со скидкой 40%

Американский покупатель обнаружил выгодное предложение во время обычного похода за продуктами в магазине Costco, и вместо запланированных покупок он приобрел мощный игровой компьютер iBuyPower за $1140 со скидкой в $760.
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