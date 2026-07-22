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Газета.ру

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TH: удачливый геймер похвастался покупкой мощного компьютера со скидкой 40%

TH: удачливый геймер похвастался покупкой мощного компьютера со скидкой 40%

Американский покупатель обнаружил выгодное предложение во время обычного похода за продуктами в магазине Costco, и вместо запланированных покупок он приобрел мощный игровой компьютер iBuyPower за $1140 со скидкой в $760.

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