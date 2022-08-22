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За преступную халатность будут судить чиновника в Приморье

За преступную халатность будут судить чиновника в Приморье

В Находке суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры, градостроительства и рекламы.

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